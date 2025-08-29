Defne Akçakayalıoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

DEFNE AKÇAKAYALIĞLU’NUN CENAZE TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Miami’de hayatını kaybeden iş insanı Hasan ve Zeynep Akçakayalıoğlu çiftinin 19 yaşındaki kızı Defne Akçakayalıoğlu, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Defne, ailesiyle birlikte tatil için bulunduğu Miami’de 24 Ağustos’ta evde ölü bir şekilde bulundu. Cenazesi Türkiye’ye getirilen Akçakayalıoğlu için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

TÖRENE KATILANLAR

Cenaze törenine Defne’nin yakınları katıldı. Ayrıca, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören de törene iştirak etti.

SON YOLCULUK

Törenin ardından Defne Akçakayalıoğlu, Ulus Mezarlığı’nda toprağa verildi. Ailesi ve sevenleri için zor bir gün olan bu süreç, saygıyla anıldı.