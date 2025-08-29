Haberler

Defne’de 3 bin 722 konut yapılıyor

DEPREM SONRASI KONUT İNŞAATI DEVAM EDİYOR

Hatay’ın Defne ilçesinde, 6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerin ardından hayata geçirilen projelerle 3 bin 722 afet konutu ve 7 ticaret merkezinin yapım çalışmaları sürüyor. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Koçören Mahallesi’nde gerçekleştirilen 3 bin 722 konut, 7 ticaret merkezi ve 3 caminin inşasıyla birlikte bu alanların altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

GÜVENLİ VE MODERN YAŞAM ALANLARI HEDEFİ

Söz konusu projeyle, vatandaşların güvenli, modern ve yaşanabilir alanlarla buluşması hedefleniyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Mustafa Masatlı, yetkililerden projenin mevcut durumu hakkında bilgi aldı. Bu çalışmalar, deprem sonrası yeni bir yaşam alanı oluşturma çabalarının bir parçasını oluşturuyor.

