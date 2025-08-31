Defne’de Bina Yıkımında Kaza Anı

DEPREM SONRASI YIKIM FİRELERİ

Hatay’ın Defne ilçesinde meydana gelen bir olayda, 5 katlı bir binanın yıkılması sırasında iş makinesinin, altında kalmaktan çok kısa bir süre ile kurtulduğu anlar kameraya yansıdı. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle büyük tahribatın yaşandığı Hatay’da, mahkeme süreci sonuçlanan binaların yıkımına devam ediliyor. Defne ilçesi Sümerler Mahallesi’nde mahkeme süreci biten 5 katlı bina, iş makinesi tarafından kontrollü bir şekilde yerle bir edildi.

YIKIM ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Yıkım işlemi sırasında, iş makinesinin operatörü binanın altında kalmaktan saniyelerle kurtulabiliyor. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve görüntülerde; iş makinesinin boomunun, yıkılan binanın altından son anda kurtulması ile o anların detayları gözler önüne serildi. 5 katlı binanın kontrollü yıkımında herhangi bir sorun yaşanmadı.

OPERATÖRÜN DİKKATLİ MANEVRALARI

Yıkım sırasında operatör, iş makinesinin boomunu son anda kurtarmayı başardı. Yıkım ile ilgili bilgi veren Azad Gökalp, “5 katlı binayı ekskavatör yardımıyla güvenli bir şekilde yıktık. Operatör, boomu sağ tarafa çekerek iş makinesini son anda kurtardı. Yıkım işlemi oldukça başarılı geçti” dedi. Yıkım esnasında herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı dile getirildi.