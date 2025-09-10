Defne’de Jandarma Binası İnşaatı Devam Ediyor

DEPREM SONRASI ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Hatay’da meydana gelen depremin ardından yapımına başlanan Defne ilçe jandarma binası, lojman ve sosyal tesislerdeki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Vali Mustafa Masatlı, bu çalışmaların ilerlemesini yerinde incelemek amacıyla ilgili yetkililerden detaylı bilgi aldı. Asrın felaketi nedeniyle büyük yıkım yaşayan Hatay’da, depremin izleri gün geçtikçe siliniyor. Zarar gören kamu binalarının yeniden inşası, kentin çeşitli bölgelerinde devam ediyor.

PROJELERIN GÜNCEL DURUMU DEĞERLENDİRİLDİ

Vali Mustafa Masatlı, Defne ilçesinde inşası süren ilçe jandarma komutanlığı hizmet binası, lojman ve sosyal tesisleri yerinden gözlemledi. Çalışmalar hakkında bilgi alarak projelerin güncel durumu ve fiziki ilerlemeleri hakkında ayrıntılı bir değerlendirme yaptı. Vali Masatlı, bu yapıların güvenlik hizmetlerinin kalitesini artıracak şekilde tasarlandığını belirtti. Yeni hizmet binasının, vatandaşlara hızlı ve etkin hizmet sunmayı hedeflediği, lojman ve sosyal tesislerin ise çalışanların konforunu ve çalışma verimliliğini destekleyeceği ifade edildi.