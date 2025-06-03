Defne’de Su Kuyusuna Düşen Adam

SU KUYUSUNA DÜŞEN ADAM KURTARILDI

Hatay’ın Defne ilçesinde meydana gelen olayda, su kuyusuna düşen bir adam itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Değirmenyolu Mahallesi’nde yaşayan 91 yaşındaki S.S., ayağının kayması sonucu kuyuya düştü.

İTFAYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Çevredekilerin durumu bildirmesiyle birlikte olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, S.S.’yi düştüğü kuyudan başarıyla çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, adam hastaneye kaldırıldı ve tedavi altında olduğu öğrenildi. S.S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.