Defne Deniz Baygınlık Geçirdi, Tedavi Edildi

OLAYIN GELİŞİMİ
Sivas’ta gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) Alan Yeterlilik Testi (AYT) sırasında 17 yaşındaki Defne Deniz, baygınlık geçirdi. Sınava, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin Eğitim Fakültesi’nde katılan Deniz, sınavın sona yaklaştığı bir anda fenalaşarak bayıldı.
SAĞLIK GÖREVLİLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ
Görevlilerin acil çağrısı üzerine, fakülteye gelen sağlık görevlileri, Defne Deniz’i sınav salonundan sedyeyle alarak ambulansa taşıdı. Ambulans içerisinde bir süre müdahale edilen Deniz, kendine geldikten sonra hastaneye gitmek istemedi. Genç öğrenci, ailesiyle birlikte fakülteden ayrıldı.