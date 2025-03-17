Defne Joy Foster’ın Oğlu Sosyal Medyada İlgi Görüyor

DEFNE JOY FOSTER’IN UNUTULMAZ YILDIZI

Sihirli Annem dizisindeki Eda karakteri ile hafızalarda yer eden Defne Joy Foster, 2011 yılında astım krizine bağlı kalp krizi yüzünden hayatını kaybetmişti. Ünlü isim, geride o zamanki henüz 2 yaşındaki oğlu Can Kılıç Solmaz’ı bırakmıştı. Şimdi ise Can’ın 15 yaşındaki görüntüsü sosyal medya üzerinden büyük ilgi topladı.

CAN’IN SON HALİ SOSYAL MEDYADA YANKI YARATTI

Defne Joy Foster’ın vefatının ardından Can, babası İlker Yasin Solmaz ve üvey annesi Beyza Dankal ile birlikte büyüdü. Oğlunun son halini sosyal medya hesabından paylaşan İlker Yasin Solmaz, takipçilerine duygusal anlar yaşattı. Gönderilen fotoğraflarda, Can’ın annesi Defne Joy Foster’a olan benzerliği dikkat çekiyor. Can Kılıç Solmaz’ın güncel hali, sosyal medya üzerindeki kullanıcılar tarafından büyük yankı buldu. Takipçiler, “Annesinin kopyası”, “Genç bir delikanlı olmuş”, “Çok mutlu olsun” gibi yorumlarla Can’a desteklerini belirtti.

YENİ BİR HAYATIN KAPILARI AÇILDI

Defne Joy Foster, 35 yaşında hayata veda ettiğinde, İlker Yasin Solmaz ile evliydi ve bu evlilikten oğlu Can dünyaya gelmişti. Foster’ın vefatının ardından İlker Yasin Solmaz, anaokulu müdürü olan Beyza Dankal ile evlenerek yeni bir hayat kurdu. Can, üvey annesi ve babasıyla birlikte mutlu bir yaşam sürüyor.