Defne Muhtarlar Derneği Hastane Ziyareti Gerçekleştirdi

Hatay’da Defne Muhtarlar Derneği üyeleri, Defne Devlet Hastanesi’nin Başhekimi Barış Kavvasoğlu’nu ziyaret etti. Dernek Başkanı Muhsin Demirel ve beraberindeki muhtarlar, 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerin ardından 60 günde tamamlanan Defne Devlet Hastanesi’ni gezdi. Muhtarlar, hastanedeki çalışmalar hakkında Başhekim Kavvasoğlu ile görüşme fırsatı buldu.

HASTANE BÖLGENİN SAĞLIK İHTİYACINI KARŞILIYOR

Demirel, ziyarette yaptığı açıklamada, hastanenin bölgedeki sağlık ihtiyacını karşıladığını vurguladı. Ayrıca, projede emeği geçenlere ve özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Ziyaretin sonunda, Demirel, Başhekim Kavvasoğlu’na bir plaket sunarak, bu anlamlı girişi onurlandırdı.

