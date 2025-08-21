Defne Özcan’ın havacılık serüveni TIME’a uzandı

DEFNE ÖZCAN’IN YOLCULUĞU

BURSA’DA MÜREKKEP İÇİNDE UÇAN DEFNE ÖZCAN, ULTRALIGHT PILOT LİSANS (UPL) EĞİTİMİ ALIRKEN, SOLO UÇUŞ GERÇEKLEŞTİREN EN GENÇ TÜRK OLDU. DEFNE, 17 YAŞINDA VE TEK MOTORLU KIRMIZI UÇAĞININ KOKPİTİNDEN TÜM DÜNYAYA ULAŞTI. TIME DERGİSİ’NİN “YILIN KIZLARI” LİSTESİNDE YER ALAN ÖZCAN, BU BAŞARISININ ARDINDA KIZLARIN ÖNYARGILARDAN VAZGEÇMEMESİ GEREKTİĞİ VURGUSUNU YAPTI. “BEN PILOT OLMAK İÇİN UÇMADIM, DİĞER KIZLAR UÇABİLSİN DİYE UÇTUM” DİYEN DEFNE, CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ.

BABA KIZ HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

Defne, ev hanımı Cansu Özcan ve mühendis Önder Özcan’ın ilk çocuğu olarak, babası gibi havacılığa duyduğu sevgiyi çocukluğundan beri taşır. 2023 Mart ayında Yunuseli Havaalanı’ndaki özel uçuş okulunun “Amatör Havacılık Sertifika Programı”na katıldı. Defne, 6 saat uçuş ve 10 saat yer dersinin bulunduğu bu programı başarıyla tamamladı ve sertifikasını aldı. Hava hukuku, meteoroloji, seyrüsefer gibi dersleri 45 saatlik teorik eğitimle bitiren genç havacı, 19’uncu saatinde ilk yalnız uçuşunu gerçekleştirdi.

TIME’IN YILIN KIZLARI LİSTESİ

Defne, TIME’ın bu yıl ilk kez yayınladığı “Yılın Kızları” listesinde, 12 ila 17 yaş arasındaki 9 genç kızla birlikte yer aldı. “Bunun arkasında TIME dergisinde kıdemli editör Dayana Sarkisova var” diyen Özcan, bu projenin içinde yaşadığı toplumu değiştirmek isteyen kızları onurlandırdığını ifade etti. TIME’ın gönderdiği mesaj ile başlayan süreç, kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. “ÖĞRENCİLER FİZİK VE KİMYA OLYMPİYATLARINDA GÜZEL BAŞARILAR ELDE EDİYOR” DEDİ.

KIZLARA GÜÇLÜ BİR MESAJ

Defne Özcan, pilotluk hayali kurmadığını ancak uçmanın özgür düşünceyi temsil eden bir araç olduğunu belirtti. “KIZLARIN ÖNYARGILARDAN VAZGEÇMEMESİ GEREKEN BİR KONUDUR” dedi. Eğitim sürecinin kendisini hava yolu pilotluğuna ulaştıracak türde olmadığını vurguladı. Bu süreçte, saatlerce teorik eğitim almak ve farklı deneyimler edinmek gerektiğini aktardı. Aynı zamanda, makine mühendisliği alanında eğitim almak ve bu alana odaklanmak istediğini belirtti.

HAYALLERİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM

Özcan, boş zamanlarını ailesiyle geçirerek, kardeşi Kaan ile oyun oynamaktan keyif alıyor. “Yılın Kızları” listesine isminin eklenmesiyle çok kişi tarafından tebrik edildi. Özellikle Paralimpik Milli Yüzücü Sümeyye Boyacı’dan gelen destek mesajı onun için anlamlı oldu. “Beni çok mutlu etti” diyen Özcan, olimpiyat şampiyonu Coco Yoshizawa ile aynı listede yer almanın kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti. Geçen yıl olimpiyat şampiyonunu televizyondan izlediğini hatırlatan genç pilota, gelecekte hayallerine ulaşmasının önemli olduğu mesajı da verildi.