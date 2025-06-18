Defne Şampiyonluğu Kutladı, Hediyeler Aldı

DEFNE ÖYKÜ ATILGAN’IN BAŞARI HİKAYESİ

Otizm yıldız kızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu unvanını kazanan Defne Öykü Atılgan, Afyonkarahisar Ekrem Yavuz Ortaokulu’nda öğrenim görüyor. Defne, Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası’nda otizm yıldız kızlar kategorisinde birinci olurken, aynı zamanda okul sporları bünyesinde düzenlenen masa tenisi turnuvasında otizm kızlar kategorisinde Türkiye Birincisi olarak dikkatleri üzerine çekti.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ’NÜN TEBRİKİ

Sevincini paylaşmak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci’yi ziyaret eden Defne, makam koltuğunda ağırlandı. Şampiyona sürecinde yaşadıklarını büyük bir heyecanla anlatan Defne’yi dinleyen Sünnetci, yaptığı konuşmada “Defne, seni ve aileni canı gönülden tebrik ediyorum. Zor, yapamazsın denilen ne varsa üstesinden gelen güçlü bir genç görüyorum karşımda. Bu başarıda emeği geçen tüm öğretmenlerini ve aileni de kutluyor, nice başarılarla adından söz ettireceğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

HEDİYELER VE HATIRA FOTOĞRAFI

Ziyaretin son kısmında İl Müdürü Miraç Sünnetci, Defne’ye küçük hediyeler takdim etti ve hatıra fotoğrafı çektirilerek anı ölümsüzleştirildi. Defne Öykü Atılgan’ın gösterdiği başarılar, kendisine destek olan ailesi ve öğretmenleriyle birlikte daha nice başarılar elde edeceğine olan inancı pekiştiriyor.