Defne Samyeli ve Kızları Gündemde

GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKEN AİLE

Bir zamanlar güzelliğiyle dikkat çeken ana haber spikeri ve şarkıcı Defne Samyeli, şu günlerde kendisi gibi güzel olan kızlarıyla gündemde kalmayı sürdürüyor. Çok fazla göz önünde büyümemelerine rağmen, Samyeli’nin 1991’de Eren Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızları Derin ve Deren Talu, magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

SOSYAL MEDYADA YENİ YILDIZ

Özellikle TikTok platformuna hızlı bir giriş yapan 22 yaşındaki Derin Talu, etkileyici diksiyonu ve takipçileriyle kurduğu güçlü iletişim sayesinde hızla geniş bir kitleye ulaştı. Son zamanlarda, Derin Talu’nun annesi Defne Samyeli ile birlikte kameraların karşısına geçtiği anlar, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Derin Talu, annesine “Daha yeni başlıyoruz. Sen ileride Derin Talu’nun annesi olacaksın.” diyerek espri yaptı. Defne Samyeli’nin gülerek “Valla mı?” diye yanıt vermesi dikkat çekti.

Derin Talu, kendisine yöneltilen “ayrımcılığı” konu alan eleştirilere de cevap verirken, “Ben ayrıcalıklı doğdum diye insanlar ‘bundan utanmam lazım’ sanıyor. Benim belli şartlara sahip olmamın sebebi annem ve babamın çok çalışkan olması. Ben bununla gurur duyuyorum. Annem ya da babam benim geçimimi sağlıyor diye niye utanayım ki bundan? Çok güzel bir şey. Çoğu insanın hayalini kurduğu bir şey. Ben sahibim diye özür mü edeyim?” ifadelerini kullandı.