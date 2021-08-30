Defne Samyeli’nin kızıdan aşk pozu

Deren Talu, bir süredir beraberlik yaşadığı Baran Tınaz ile fotoğrafını paylaştı.

Ünlü isim Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu, bir süredir beraberlik yaşadığı Baran Tınaz ile fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Oyuncu Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu, güzelliğiyle göz dolduruyor. Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu sosyal medya hesabından sevgilisi Baran Tınaz ile fotoğraf paylaştı. Aşk dolu poza binlerce beğeni ve yorum geldi.

Güzelliğini annesinden alan Deren Talu, kariyerine son hız devam ediyor. Hem oyuncu hem de modellik yapmak isteyen Deren Talu’nun, Instagram hesabından sevgilisi Baran Tınaz ile paylaştığı fotoğrafına beğeni yağdı.