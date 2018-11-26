Defne Samyeli’nin kızından Acun açıklaması

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı’nın ayrılığı gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’nın aşk yaşadığı iddia edilen Derin Talu’dan ise açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Deren Talu ” Böyle bir şey nasıl olabilir” dedi.

İşte Deren Talu’nun isyanı:

Çok kırgın ve kızgınım. Acun Ilıcalı annem ve babamın arkadaşıdır. Belki iki kez ‘merhaba’ demişimdir, o kadar. Londra’ya en son 13 yaşımda ailemle gittim. İddia edilen türde ilişkiler benim hayal bile edemeyeceğim çirkinlikte. Böyle bir şey nasıl olabilir!!! Hakkımda bu iddiaları üretenleri nefretle kınıyorum. Kimdir bu amaçları nedir bilmiyorum, ailemle yasala haklarımızı savunmak için adalete başvuruyoruz