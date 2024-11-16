Defne Yağı Bölge Halkının Gelir Kaynağı

DEFNE YAĞI YÜKSEK FİYATLA SATILIYOR

Hatay’da, doğada kendiliğinden yetişen defne ağaçlarından, yerel halk tarafından toplanarak kazanlarda kaynatılan yağ, litresi 400 liradan satışa sunuluyor. Bu yağ, bölge için önemli bir gelir kaynağı haline gelmişken, kozmetik alanında ve sabun üretiminde kullanılıyor. Ayrıca, defne yağının çeşitli ağrılara da iyi geldiği düşünülüyor.

MEYVE HASADI DEVAM EDİYOR

Kentte defne ağaçlarının meyve hasadı sürüyor. Toplanan meyveler, yerel halk tarafından kazanlarda kaynatılarak yağ haline getiriliyor. Litresi 400 liradan alıcı bulan bu yağ, pazar sorunu yaşamıyor. Adem Doğan (44), ailece çocukluğundan beri defne yağı üretimiyle ilgileniyor ve bu sürecin emek isteyen bir yolculuk olduğunu vurguluyor.

EMEKLE ÜRETİM SÜRECİ

Doğan, “Topladığımız meyveleri büyük kazanlarda pişiriyoruz ve daha sonra süzgeçten geçirip eziyoruz. Çıkan su ve yağı bir kez daha kaynatıyoruz. Kaynama işleminden sonra kazanın altını kapatıp suyun çökmesini bekliyoruz. Ardından yüzeyde kalan yağı alıyoruz” diyerek süreci detaylandırıyor.

GELENEK VE KULLANIM ALANLARI

Defne yağı üretimi, bölge halkında köklü bir gelenek haline geldiğini söyleyen Doğan, “Biz bu işi dedelerimizden, babalarımızdan öğrendik. Onlar da atalarından öğrenmişler. Çocukluktan itibaren üretimin içindeyiz. Gerçekten zor ve zahmetli bir iş. Bu yağ iç piyasada kozmetikte ve sabun üretiminde kullanılıyor, yurt dışında parfümeride de kullanılıyormuş. Ortopedik ağrılara çok iyi geldiğini söylüyorlar. Genelde sabununu çok kullanıyorlar” şeklinde konuşuyor.