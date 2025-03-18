Değer Erzincan Spor Kulüpleri İftar Programı

PROTOKOL VE SPORCULAR BİR ARAYA GELDİ

Değer Erzincan Spor Kulüpleri’nin düzenlediği iftar programında, il protokolü ile ilçelerden gelen gençler ve antrenörler bir araya geldi. Vali Hamza Aydoğdu, Değer Erzincan Spor Kulüpleri projesinin hızla yayıldığını ve şu anda bin 100’den fazla öğrencinin bu spor kulüplerinde eğitim aldığını duyurdu.

SPORUN MODERN ALANLARI

Vali Aydoğdu, “Bu projeyle amacımız; çocuklarımıza spor yapabilecekleri modern alanlar oluşturarak onları bir branşta ihtisaslı sporcu haline getirmek. Aynı zamanda da vatanına, bayrağına, milletine ve tüm değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesini sağlamak” şeklinde konuştu.