Değerli Metaller Ve Kripto Paralar Yükseliyor

KÜRESEL EKONOMİDE BELİRSİZLİK ETKİSİ

Küresel ekonomideki belirsizlik devam ediyor. Bu durumdan faydalanan değerli metal altının yanı sıra kripto para birimleri de dikkat çekiyor. Bitcoin, Çin ve ABD’nin ticaret savaşları ile ilgili görüşmelerin yapılacak olmasının etkisiyle risk iştahıyla birlikte değer kazanıyor. Uzmanlar, gümrük vergisi görüşmeleri çerçevesinde gerilimlerin azalabileceğini ve bu durumun iyimser bir ortam yaratabileceğini ifade ediyor.

Bitcoin, yüzde 3 oranında bir artışla 96 bin 920 dolardan işlem görüyor. Diğer popüler kripto para birimlerinden Ethereum, yüzde 2.70 oranında prim kazanarak bin 843 dolara ulaşırken, Ripple ise yüzde 2 artışla 2.14 dolar seviyelerinde değer görüyor. Kripto paraların performansı, piyasalardaki gelişmelerle paralel seyrediyor.