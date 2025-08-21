Değirmende Yem Kırma Makinesine Düştü

İŞ KAZASIYA SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Eskişehir’de bir değirmende meydana gelen talihsiz bir olayda, Mehmet Taş (29) yem kırma makinesine düşerek yaşamını yitirdi. Beylikova ilçesindeki bu vahim olayda, Mehmet Taş değirmene getirilen arpa çuvallarını indirdiği sırada dengesini kaybedip makineye düştü.

KURTARMA ÇABALARI YETERSİZ KALDI

Çevredekilerin hızlı müdahalesiyle yem kırma makinesinden çıkarılan Taş, hemen olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleye tabi tutuldu. Ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Taş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşanan bu olayla ilgili olarak gerekli soruşturma başlatıldı.