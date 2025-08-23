Değişen Risk Dengesi, Politika Ayarlaması Gerektirebilir

POWELL’DAN PARA POLİTİKALARI HAKKINDA DEĞERLENDİRME

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Wyoming eyaletinde gerçekleşen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda para politikasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Powell, faiz indirimine dair olasılıklara dikkat çekerek, “Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Politikaların ekonomi üzerindeki kalıcı etkilerinin ne olacağı konusunda belirsizlik var” dedi.

İSTİHDAM VE ENFLASYON GÖRÜNTÜSÜ

ABD ekonomisinin yıl boyunca farklı ekonomik politikalar çerçevesinde direncini koruduğunu söyleyen Powell, iş gücü piyasasının maksimum istihdama yakın bir seyir izlediğini ve enflasyonun Covid-19 salgınından sonra önemli ölçüde düştüğünü belirtti. Ancak, bu yıl ekonominin yeni zorluklarla karşılaştığını ifade eden Powell, tarifelerin küresel ticaret sistemini yeniden şekillendirdiğini ve sıkılaşan göç politikalarının iş gücü büyümesinde yavaşlama yarattığını sözlerine ekledi. Powell, “Tüm bu politikaların nihayetinde nereye varacağı ve ekonomi üzerindeki kalıcı etkilerinin ne olacağı konusunda önemli bir belirsizlik var” diye belirtti.

İŞ GÜCÜ PİYASASINDAKİ DENGELER

Genel anlamda iş gücü piyasasının dengede görünmesine rağmen, bu durumun arz ve talepte yavaşlamadan kaynaklanan “ilginç” bir denge türü olduğuna işaret eden Powell, bu durumun istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığını gösterdiğini ifade etti. Powell, “Bu olağan dışı durum, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığını gösteriyor” dedi. Ayrıca, ülke ekonomisinin büyümesinin yılın ilk yarısında yavaşladığını ve bu düşüşün büyük ölçüde tüketici harcamalarındaki yavaşlamadan kaynaklandığını iletti.

TARİFELERİN ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Enflasyon tarafında yüksek tarifelerin bazı mal kategorilerindeki fiyatları artırmaya başladığını vurgulayan Powell, “Tarifelerin tüketici fiyatları üzerindeki etkileri artık net bir şekilde görülüyor” dedi. Bu etkilerin birkaç ay içinde birikmesini beklediklerini belirten Powell, ancak zamanlama ve miktar açısından yüksek belirsizlik olduğunu kaydetti. Powell, bu fiyat artışlarının kalıcı bir enflasyon sorunu oluşturup oluşturmayacağına dikkat çekerken, kısa vadede enflasyon risklerinin yukarı yönde, istihdam risklerinin ise aşağı yönde olduğunu dile getirdi. “Ne olursa olsun, fiyat seviyesindeki tek seferlik bir artışın sürekli bir enflasyon sorunu haline gelmesine izin vermeyeceğiz” diyerek ifade etti. Para politikasının belirli bir rotada olmadığını yineleyen Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin kararlarını sadece veriler ışığında alacaklarını vurguladı.