Deha 25. Bölüm Full HD İzle Linki

İZLEYİCİLERİN DEHA DİZİSİNE YÜKSEK İLGİSİ

Deha dizisini izlemek isteyen seyirciler, “Deha full HD bölüm izle” ve “Deha tek parça izle” gibi aramalar yapıyor. İzleyiciler, Deha’nın 25. bölümünü full HD olarak izlemek için linkleri araştırıyor. Peki, Deha’nın son bölümünde neler yaşandı? Deha 25. bölümün tek parça izlenebileceği konusuna da yoğun ilgi var.

DEHA’NIN 24. BÖLÜMÜNDE YAŞANANLAR

Deha’nın 24. bölümünde; Devran, İskender’e verdiği sözü tutarak onun elindeki her şeyi almak için fark edilmeden birden fazla cephede hareket ediyor. Bu süreçte, önce zekâsını kullanarak İskender’in açgözlülüğünün kurbanı olmasını sağlıyor. Böylece hem İskender’in elindekileri alıyor hem de onun Aysel’e yalan söylemesine neden oluyor. Ayrıca, Karahan, İmre’nin onunla birlikte olmayı kabul etmesinin ardındaki gerçeği öğrenince ona bir teklifte bulunuyor. İmre ise Devran tarafından hayal kırıklığına uğratılması sonucunda Karahan ile iş birliği yapmaya karar veriyor. Karahan’ın Devran’a bu iş birliğinden daha farklı bir sürprizi bulunuyor; ancak Devran bu sürprize şaşırmıyor.

DEHA’NIN YENİ BÖLÜMLERİ

Deha’nın 25. bölümü henüz yayınlanmadı. Yeni bölümleri SHOW TV platformlarında takip etmek mümkün. Deha, biri iyilikte diğeri kötülükte deha olan baba ve oğulun yıllar sonra yaşadığı yüzleşme etrafında dönen intikam hikayesini, herkesin farkında olmadığı derinlikli bir anlatımla ekranlara getiriyor.