Deha Bilimlier, Eğlencenin Önemine Değindi

DEHA BİLİMLİER’İN GAZİNO PERFORMANSI

Deha Bilimlier, önceki gece ‘Yeni Gazino’ sahnesinde performans sergiledi. Sahne sonrası muhabirlerle yaptığı sohbette, gazino sahnelerinin kendisi için çok özel olduğunu belirtti. Bilimlier, “İnsanlar eğleniyor, enerjik oluyorlar. Eğlence şart” dedi. Ayrıca, “Bana Sor” şarkısının hâlâ müzik listelerinde üst sıralarda yer aldığını hatırlatarak, “Şarkının önüne daha kimse geçemedi” şeklinde ifade etti.

PERFORMANSINDAN SONRA EŞİNE YORUM

Sahne performansından sonra muhabirlerin “Evde eşinizle sorun olmuyor mu?” sorusuna eğlenceli bir yanıt veren Bilimlier, “Eşimin ömrü boyunca tek derdi bu olacak galiba. Sahnede enerjiğim ama eve gidince bitkin oluyorum, o da bu durumdan çok dert yanıyor” dedi.

GEÇMİŞTEKİ DİZİ PROJESİ

Bilimlier, geçmişte Serenay Sarıkaya ve Ozan Güven’in başrolünü paylaştığı Fi dizisindeki rolünü de hatırlattı. “Diziyi izliyordum zaten, sonra teklif geldi. Klip çektiğim bir sahnede Serenay Sarıkaya klibimde oynamaya geliyordu. Çok keyifliydi ama 10 dakikalık sahne için neredeyse bir gün beklemiştim. Zor işler gerçekten” şeklinde konuştu.

MERT DEMİR HAKKINDA GÖRÜŞLERİ

‘Yeni Gazino’da sahne alan Deha Bilimlier, Mert Demir hakkında da yorumlarda bulundu. “Müzik yapan adamdan zarar gelmez. Ama bu tarz hızlı patlamalara karşıyım. Ben 25 yıldır sahnedeyim, bu iş basamak basamak ilerler. Bir anda şöhretin dalgasına kapılırsan hızlı batarsın, geri dönüşü kötü olur” dedi. Mert’in geçirdiği değişimi de ele alarak, “Mert’in geçen seneki popülaritesini bu sene göremiyoruz. Konserlerinin dolmadığını duyuyorum. ‘Hızlı giden atın dışkısı seyrek düşermiş’ derler ya, biraz öyle oldu bence. Mert arkadaşımızın birden yükselişinde Serenay’ın yüzde 80’lik payı var” ifadelerini kullandı.