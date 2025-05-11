Deha Dizisi Ekranlarda Başlıyor

DİZİ HİKAYESİ VE KONU

Deha dizisi, ilk bölümle izleyici karşısına çıkıyor. Dizi, bir baba ile oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesi etrafında dönen bir intikam hikayesini anlatıyor. Geniş ve zengin kadrosuyla dikkat çeken Deha, izleyicilere derin bir hikaye sunacak.

DEHA BORUSU VE YENİ DÖNGÜLER

Dizinin baş karakterleri, biri iyilikte diğeri kötülükte deha olan baba ve oğul, yıllar sonra bir araya gelir. Bu yüzleşme, herkesin bilmediği gerçeklerle dolu derinlikli bir hikayeyi gün yüzüne çıkarıyor. Deha bölümleri, Show TV’nin platformlarından kesintisiz izlenebilir. Devran, karga ile birlikte Karahan’dan kaçtığında adaleti sağlama planlarında engel kalmıyor.

AMELİYAT VE KOMPLİKASYON

Ancak Devran’ın planlarına, İmre’nin ısrarıyla gerçekleşmesi gereken bir ameliyat müdahale ediyor. Ameliyat sırasında beklenmedik bir komplikasyon yaşanırken, Cesur, Devran’ın başlattığı görevi tamamlamak için İskender’in tarafına geçiyor. Karga ise, Devran ile olan anlaşmasını bozacak bir bilgiyle sarsılır. Bunun sonuçları ise herkes için sürpriz dolu olacaktır.