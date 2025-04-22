Deha Dizisi İçin Final Kararı Aldı

DİZİDEKİ BAŞARILI OYUNCULAR VE SONUNA YAKLAŞMASI

Show TV’de yayınlanan ve başrollerinde Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak ve Melis Sezen gibi önemli isimlerin bulunduğu Deha dizisi hakkında ilginç bir iddia gündeme geldi. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken bu yapım, son dönemlerde yaşanan ayrılıklarla sarsıldı. Özellikle dizinin sevilen karakterlerinden Esme’ye hayat veren Ahsen Eroğlu’nun beklenmedik ayrılığı, izleyiciler arasında büyük bir etki yarattı. Ardından dizide Karga karakteriyle dikkat çeken başka bir oyuncunun da projeden ayrılması, dizide adeta bir “yaprak dökümü” yaşanmasına sebep oldu.

AYRILIKLARIN ETKİSİ VE İZLEYİCİ TEPKİLERİ

Arka arkaya gelen oyuncu ayrılıkları, seyircilerin tepkilerini de beraberinde getirdi. Sosyal medya platformlarında yapılan eleştiriler ve izleyici memnuniyetsizliği, kısa süre içinde reytinglere yansıdı. Tüm bu gelişmelerin ardından dizinin geleceği büyük bir merak konusu haline geldi. Televizyon kulislerinden alınan bilgilere göre, Deha dizisinin final kararı alındığı iddia ediliyor. Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, eğer son anda bir değişiklik yaşanmazsa, dizi 32. bölümde ekranlara veda edecek.