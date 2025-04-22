Deha Dizisi İçin Final Kararı Alındı

DİZİ HAKKINDA ÇARPICI İDDİA

Show TV ekranlarında yayınlanan Deha dizisi, başrollerinde Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak ve Melis Sezen gibi önemli isimler yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, son haftalarda yaşanan ayrılıklarla sarsıldı. Özellikle dizinin sevilen karakterlerinden Esme’ye hayat veren Ahsen Eroğlu’nun ani ayrılığı izleyiciler arasında büyük yankı uyandırdı. Sonrasında dizide Karga karakteri ile dikkat çeken bir başka ismin de projeden ayrılmasıyla yapım adeta bir “yaprak dökümü” yaşadı. Peki, Deha final yapacak mı?

FINAL KARARI ALINDI

Oyuncu ayrılıklarıyla sarsılan Deha dizisi için final kararı alındı. Seyirci tepkisi ve düşen reytinglerin ardından güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizi, 32. bölümde ekrana veda etmeye hazırlanıyor. Peş peşe gelen oyuncu ayrılıkları izleyici tepkisini de beraberinde getirdi. Sosyal medyada yapılan yorumlar ve izleyici memnuniyetsizliği, kısa sürede reytinglere yansıdı. Tüm bu gelişmelerin ardından dizinin akıbeti merak konusu haline geldi. Televizyon kulislerinde sızan bilgilere göre Deha dizisi için final kararı alındı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, eğer son anda bir değişiklik yaşanmazsa dizi 32. bölümde ekranlara veda edecek.