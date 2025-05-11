Deha Dizisi, Intikam Hikayesiyle Ekranlarda

DİZİ HAKKINDA YENİ BİLGİLER

Dizi, oyuncu kadrosu ve etkileyici temasıyla Deha, Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Bu dizi, bir baba ve oğulun yıllar sonra yüzleşmesinin ardından gelişen bir intikam hikayesini ele alıyor. Aras Bulut İynemli, başrolünde yer alarak dikkatleri üzerine çekiyor. Kadroda yer alan önemli bir diğer oyuncu ise Ahsen Eroğlu.

DİZİDEKİ DİĞER OYUNCULAR

Ayrıca dizinin oyuncu kadrosunda Taner Ölmez, Onur Saylak, Taner Rumeli, Çağrı Atakan, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağan Efe Ak, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Umutcan Ütebay ve Emel Göksu gibi isimler de dikkat çekiyor. Deha dizisinin 31. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı; fragmanları Show TV portallarında izlemek mümkün.

HİKAYENİN GİDERİLEN ENGELLE RİSKİ

Dizide Karga’yla birlikte Karahan’dan kurtulan Devran, adaleti sağlama planlarıyla ilerliyor. Ancak, planlarına İmre’nin ısrarıyla olması gereken bir ameliyat giriyor. Devran, ameliyat sırasında yaşanan komplikasyonlar nedeniyle herkesi şaşırtıyor. Bu sırada Cesur, Devran’ın bıraktığı işi tamamlamak için İskender’in tarafına geçiyor. Karga, Devran’la olan anlaşmasını bozacak bir bilgi alıyor ve bedelini kimsenin beklemediği birine ödetiyor.