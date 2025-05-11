Haberler

Deha Dizisi, Intikam Hikayesiyle Ekranlarda

DİZİ HAKKINDA YENİ BİLGİLER

Dizi, oyuncu kadrosu ve etkileyici temasıyla Deha, Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Bu dizi, bir baba ve oğulun yıllar sonra yüzleşmesinin ardından gelişen bir intikam hikayesini ele alıyor. Aras Bulut İynemli, başrolünde yer alarak dikkatleri üzerine çekiyor. Kadroda yer alan önemli bir diğer oyuncu ise Ahsen Eroğlu.

DİZİDEKİ DİĞER OYUNCULAR

Ayrıca dizinin oyuncu kadrosunda Taner Ölmez, Onur Saylak, Taner Rumeli, Çağrı Atakan, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağan Efe Ak, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Umutcan Ütebay ve Emel Göksu gibi isimler de dikkat çekiyor. Deha dizisinin 31. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı; fragmanları Show TV portallarında izlemek mümkün.

HİKAYENİN GİDERİLEN ENGELLE RİSKİ

Dizide Karga’yla birlikte Karahan’dan kurtulan Devran, adaleti sağlama planlarıyla ilerliyor. Ancak, planlarına İmre’nin ısrarıyla olması gereken bir ameliyat giriyor. Devran, ameliyat sırasında yaşanan komplikasyonlar nedeniyle herkesi şaşırtıyor. Bu sırada Cesur, Devran’ın bıraktığı işi tamamlamak için İskender’in tarafına geçiyor. Karga, Devran’la olan anlaşmasını bozacak bir bilgi alıyor ve bedelini kimsenin beklemediği birine ödetiyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kahramanmaraş 3×3 Turnuvası Tamamlandı

3x3 basketbol turnuvasının Kahramanmaraş etabında Gaziantep Pirime takımı şampiyon oldu. 22 takımın katıldığı etkinlikte ödüller sahiplerini buldu.
Haberler

Mesam, Düğün Salonlarında Telif Uyguluyor

Türkiye'de düğün salonlarında çalınan müziklerin telif hakları için MESAM, işletmecilerle sözleşme imzalıyor. Müzisyenlerin haklarını korumak adına yıllık 6.500 lira telif ücreti ödenecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.