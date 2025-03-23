Deha Dizisi Show TV’de Başlıyor

DİZİNİN YENİ BAŞLANGICI

Deha dizisi, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Hikaye, bir baba ve oğulun uzun süre sonra gerçekleşen yüzleşmesine odaklanarak intikam temasını işliyor. Geniş ve zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, izleyicilere derinlikli bir hikaye sunmayı hedefliyor.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULAR

Dizinin başrolünde başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli yer alıyor. Ona eşlik eden Ahsen Eroğlu, önemli bir rolü üstleniyor. Diğer başlıca isimler arasında Taner Ölmez, Onur Saylak, Taner Rumeli, Çağrı Atakan, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağan Efe Ak, Eylü Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Umutcan Ütebay ve Emel Göksu bulunuyor. Deha, farklı karakterlerle zengin bir anlatım sunarak izleyicileri ekran başına toplayacak.

İNTİKAM TEMASI

Deha dizisi, biri iyilikte diğeri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra karşılaşacakları yüzleşme ile başlıyor. Karakterlerin arasındaki çatışma ve derinlikli ilişkiler izleyicilere sunulacak. 24. bölümde; Devran, İskender’e verdiği söz üzerine onun elindeki her şeyi almak için stratejik hamleler yapıyor. İskender’in açgözlülüğünden faydalanarak durumdan kendi lehine faydalanmayı başarıyor. Her iki karakter arasındaki derin ilişki, dizinin merkezinde yer alıyor.

KARAKTER TANITIMLARI

Aras Bulut İynemli, Devran karakterini anlatarak, “Devran, çocukluk döneminde babası tarafından terk edilmiş bir adam.” ifadesini kullanıyor. Devran, hayatı boyunca iyi ya da kötü kullanım arasında karar vermeye çalışıyor. Melis Sezen, İmre karakterinin özgür ruhlu yapısını vurgularken, “Deha, içimizdeki kitabı açacak derin bir hikaye.” diyor. Ahsen Eroğlu ise Esme karakterinin gerçekçi, dik başlı kimliğini ön plana çıkarıyor. Taner Ölmez, Cesur karakterini tanımlarken, “Benim için oynaması çok keyifli.” yorumunu yapıyor.

DİZİDEN BİR ÖN GÖRÜNTA

Dizinin kadrosu, izleyicilerin dikkatini çekecek özellikler taşıyor. Uğur Polat, İskender karakterinin hırsları yüzünden ailesini terk ettiğini belirtiyor ve rolü ile ilgili, “Senaryoda çok sürprizler var.” ifadesini kullanıyor. Bu zengin oyuncu yapısıyla Deha, Pazar günü saat 20.00’de Show TV’de başlıyor. Dizi, yüksek enerjisi ve etkileyici hikayesiyle izleyici karşısına çıkacak.