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Deha Dizisi Sosyal Medya Gündeminde

DİZİNİN SON BÖLÜMÜ GÜNDEM OLDU

SHOW TV’nin beğenilen dizisi Deha, son bölümünün yayınlanmasının ardından sosyal medya platformlarında oldukça ses getirdi. İzleyicileri arasında heyecan yaratan dizinin ayrıntıları ve 30. bölüm fragman bilgileri, en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Deha dizisinin 29. bölümünde neler yaşandı? Ayrıca, Deha dizisinin 29. bölümünü tek parça izleme linki mevcut mu? İşte, Deha dizisinin 29. bölümü ile ilgili merak edilen tüm detaylar.

ÖNDEKİ ENGELLER KALDIRILIYOR

Devran, Karga’nın yardımıyla Karahan’ın etkisinden kurtulduktan sonra adalet arayışında önünde hiçbir engel kalmaz. Ancak İmre’nin ısrarı üzerine girmek zorunda kaldığı ameliyat, Devran’ın planlarını geçici olarak aksatır. Ameliyat sırasında gelişen beklenmedik bir durum, çevresindekileri şaşkınlık içinde bırakır.

MÜCADELE SÜRÜYOR

Bu esnada Cesur, Devran’ın yarım bıraktığı mücadelesini sürdürmek için İskender’in safına geçer. Karga ise Devran’la yaptığı anlaşmayı tehlikeye atabilecek bir gerçeği öğrenir. Bu durum, Karga için büyük bir sarsıntı yaratır ve öğrendiği bilginin bedelini hiç beklenilmeyen bir kişiye ödetir.

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