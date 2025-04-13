Deha Dizisi Yayın Tarihi Merak Ediliyor

RAMAZAN BAYRAMI SONRASI YENİ BÖLÜM BEKLENİYOR

SHOW TV’nin aksiyon dolu dizisi Deha, geçtiğimiz hafta sonu Ramazan Bayramı nedeniyle yayınlanmamıştı. Dizinin yeni bölüm tarihi ve canlı yayın bilgileri izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. “Deha bu akşam var mı?” ve “Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” şeklindeki sorular, izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Şimdi, Deha’nın beklenen yeni bölümüne dair detaylara bakalım.

25. BÖLÜMDE ŞAŞIRTAN GELİŞMELER

Deha’nın 25. bölümünde, karakterler arasındaki güç dengesi önemli ölçüde değişiyor. Devran ve İskender, sevdikleri kadınlar uğruna büyük bir çatışmanın içine giriyorlar. Olayların gelişimi ise oldukça beklenmedik bir şekilde gerçekleşiyor. İskender, Devran’ın mücadelesinden faydalanmaya çalışarak, bu durumu Karahan’a karşı stratejik bir hamle haline getiriyor. Bölümde en dikkat çeken sahnelerden biri, İmre’nin Devran’ı korumak için Karahan’ı vurması oluyor. Bu olay, karakterlerin ilişkilerini ve dizinin genel hikayesini köklü bir şekilde değiştiriyor.