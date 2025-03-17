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Deha Dizisinin 24. Bölümü Gündem Oldu

DEHA DİZİSİ 24. BÖLÜM SONRASI GÜNDEM OLDU

SHOW TV’nin popüler yapımı Deha, 24. bölümünün yayınlanmasının ardından sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İzleyiciler oldukça heyecanlı bir bekleyiş içinde bulunurken, dizinin detayları ve 25. bölüm fragman bilgileri de yoğun ilgiyle araştırılmaya başladı.

DEHA’NIN 23. BÖLÜMÜNÜN GİDERİ

Deha’nın 23. bölümünde İskender, Devran’ın son hamlesine anında karşılıkta bulunuyor. Baba ile oğul arasındaki gerginlik tırmanırken, Karahan da bu çatışmaya adım atıyor. Ancak Karahan’ın gerçek ilgisi, İmre’dedir. İskender’in ona olan borcunu dikkate almasa da, İmre’yi kontrol altında tutmayı başarıyor.

SON BÖLÜMDEKİ GİZEMLER

İskender, Devran’a yaklaşmak için fırsatlar kollarken, Devran son bir kez Karahan ile yüzleşmek durumunda kalıyor. Bu karşılaşmanın sonucunda İskender, alışık olduğu acımasız planlarından birini yaparak Devran’ı Karahan’ın önüne sürmeye çalışıyor. Devran ise bu zor durumdan kurtulmanın yollarını araştırırken, İskender’in beklemediği birisi devreye girerek olayları farklı bir yöne sürüklüyor.

24. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN LİNK

Sosyal medyanın gündeminde olan Deha’nın 24. bölümüne dair izleme linki var mı? İzleyicilerin merakla beklediği bu sorunun yanıtı araştırılmaya devam ediyor. Deha dizisi, her bölümünde yeni sürprizler ve heyecan dolu anlarla izleyicileri etkilemeye devam ediyor.

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