Deha Dizisinin Yeni Bölüm Fragmanı Yayımlandı Mı?

DEHA DİZİSİ YENİ SEZONDA EKRANLARA GELİYOR

Deha, Show TV ekranlarından izleyici ile buluşuyor. Dizi, bir baba ile oğlun yıllar sonra yüzleşmesiyle başlayan intikam öyküsüne odaklanıyor. Şimdi, Deha’nın 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Merak konusu.

BAŞARILI OYUNCU KADROSU

Deha dizisinin başrolünde, yetenekli oyuncu Aras Bulut İynemli yer alıyor. Ona eşlik eden Ahsen Eroğlu da önemli bir rol üstleniyor. Taner Ölmez, Onur Saylak, Taner Rumeli, Çağrı Atakan, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağan Efe Ak, Eylu Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Umutcan Ütebay ve Emel Göksu gibi diğer başlıca oyuncular da dizinin kadrosunda dikkat çekiyor. Henüz deha 26. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Show TV’nin platformlarından takip edebilirsiniz.

DERİN HİKAYE VE YÜZLEŞMELER

Deha dizisi, iyilik ve kötülükte deha olan baba ile oğulun yıllar sonra gerçekleşecek yüzleşmeleri ile başlayacak. Dizi, izleyicilere keşfetmedikleri yüzlerini tanıtacak derinlikli bir hikaye sunuyor. Merakla beklenen yapım, oyuncu kadrosu ve sürprizlerle dolu öyküsü sayesinde yeni sezonda izleyicileri ekran başına toplayacak.

DEVA’NIN 24. BÖLÜMÜNDEKİ OLAYLAR

Deha dizisinin 24. bölümünde; Devran, İskender’e verdiği sözü yerine getirmek için fark ettirmeden birçok cephede harekete geçiyor. Önce zekasını, sonra ikna yeteneğini kullanarak İskender’in açgözlülüğünü kurban etmesine neden olmayı planlıyor. Karahan, İmre’nin onunla birlikte olmayı kabul etme nedenini öğrendiğinde ona teklifte bulunuyor. İmre, Devran tarafından hayal kırıklığına uğradıktan sonra Karahan ile iş birliği yapıyor.

ARAS BULUT İYNEMLİ’NİN KARAKTERİ DEVREN

Aras Bulut İynemli, ‘Deha’ dizisinde Devran karakteri ile ekranlara dönüyor. İynemli, “Devran, çocukken babası tarafından terk edilmiş, annesi, babaannesi ve dört kardeşiyle birlikte İstanbul’un eski ve yoksul semtlerinde büyümüş. Hayatı, erken yaşta dahi olduğunun keşfedilmesiyle ve babasının onu terk etmesiyle şekillenmiş, bugün ise dehasını iyilik mi yoksa kötülük için mi kullanma kararını verme noktasında olan bir adam Devran” dedi.

İMRE KARAKTERİNE YORUM

Melis Sezen, ‘Deha’ya ve İmre karakterine ilişkin şunları söyledi: “Deha içimizdeki kitabı okuyacağımız en derinlerimize baktıracak bir hikaye. İmre ise kendine uyanmış, özgür ruhlu bir kadın. Onu keşfetmek için sabırsızlanıyorum.” Ahsen Eroğlu da Esme karakterine katılmasının nedenini şu sözlerle dile getirdi: “Senaryoyu okuduğumda tutarlı bir matematiği olduğunu hissettim. Esme’nin mücadeleleri benim projeye katılmam için etkileyici unsurlardı.”

HEYECAN DOLU BİR KARAKTER ÇEŞİTLİLİĞİ

Taner Ölmez ise Cesur karakterini “Hiç zorlanmadım” ifadesiyle kabul etti. “Deha sürekli heyecanı yükselten bir senaryo ile daima heyecan veriyor. Bu projede farklı bir karakter oynuyorum ve bundan dolayı heyecanlıyım” dedi.

DEHA’NIN HAZIRLIK AŞAMALARI VE YAYIN TARİHİ

Deha dizisi, aralarında Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez gibi isimlerin olduğu geniş bir oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. ‘Deha’ dizisi Pazar günü saat 26.00’da Show TV’de başlıyor. Uğur Polat, İskender karakteriyle yine dikkatleri üzerine çekmeyi hedefliyor. İskender, insanların zaaflarını kullanma konusundaki yeteneğiyle dikkat çekiyor. Polat, dizinin ilk bölümlerinin çok heyecanlı ve sürükleyici olduğunu belirtti. Ayrıca, izleyicileri sürprizlerin beklediği mesajını verdi. Deha dizisini Show TV platformlarından izlemek mümkün.