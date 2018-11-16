Dekan Tarhanlı gözaltına alındı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Turgut Tarhanlı ve Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Betül Tanbay gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan tutuklu Osman Kavala ile ilgili soruşturma kapsamında, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı ve Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay ile birlikte çok sayıda isim gözaltına alındı. Anadolu Kültür Derneği’nin 4 çalışanı da gözaltına alınmasıyla, gözaltı sayısı 6 oldu.

İstanbul’da Osman Kavala soruşturmasına yönelik ikinci dalga operasyon başlatıldı.

Osman Kavala, İstanbul Cumhuriyeti Başsavcılığı tarafından başlatılan 17/25 Aralık ve 15 Temmuz Darbe Girişimi soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

HABERTURK