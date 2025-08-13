DEKANLIK GÖREVİNDE DEVİR TESLİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde dekanlık görevinde devir teslim töreni yapıldı. Törene, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı görevine vekaleten atanan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, önceki Dekan Prof. Dr. Hamit Aydın, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Berna Aksoy ve önceki Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gökhan Gürbüz katıldı.

FAKÜLTENİN KATKILARI UNUTULMADI

Mühendislik Fakültesi dekanlık binasında düzenlenen törende, Prof. Dr. Servet Karasu, sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını isteyen Prof. Dr. Hamit Aydın’a ve önceki Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gökhan Gürbüz’e fakülteye sağladıkları değerli katkı ve özverili çalışmaları için teşekkür etti. Karasu, ayrıca onların akademik ve şahsi yaşamlarında sağlık ve başarı dileklerini ileterek çiçek takdiminde bulundu.

REKTÖRDEN TEŞEKKÜR VE BAŞARI DİLEĞİ

Prof. Dr. Hamit Aydın, Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili olarak atanan Prof. Dr. Servet Karasu’yu tebrik ederek, yeni görevinde başarılar dilemeyi unutmadı. Devir teslim töreninin ardından, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, “Görev süresi boyunca Mühendislik Fakültemize sunduğu değerli katkı ve emeklerinden dolayı Prof. Dr. Hamit Aydın ve Doç. Dr. Gökhan Gürbüz hocamıza teşekkür ediyor; Prof. Dr. Servet Karasu hocamıza ise yeni görevinde başarı ve kolaylıklar diliyorum” dedi.