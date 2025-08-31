Delcy Rodriguez, ABD’ye Uzak Durun Dedi

RODRIGUEZ’DEN ABD’YE UYARI

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı ve Petrol Bakanı Delcy Rodriguez, ABD’ye, ülkesinin kıyılarından ve topraklarından uzak durma çağrısında bulundu. Carabobo eyaletinde yaptığı açıklamalarda Rodriguez, ABD hükümetinin Karayip Denizi’ne savaş gemileri göndererek düşmanca eylemlerde bulunduğunu ifade etti. Rodriguez, Washington yönetimine yönelik olarak “Kendi sorunlarınızı çözün ve kıyılarımızdan uzak durun, Venezuela topraklarından uzak durun. ABD, Güney Amerika ülkesine saldırmaya kalkışırsa, Venezuela onların en büyük kabusu olacaktır.” şeklinde konuştu.

ABD’NİN AMAÇLARI

Rodriguez, ABD’nin Venezuela’nın büyük enerji kaynaklarına el koyma planları olduğunu öne sürdü ve “Çok net bir şekilde anlamaları gerekiyor; ABD, doğayı sömüren emperyalist ve yayılmacı bir düzenin ürünü olan bir ülkedir. Diğer ülkeleri kendi kolonileri gibi görüyor. Bugün sosyal, ekonomik ve siyasi açıdan korkunç sorunlar yaşıyor.” dedi.

SUÇLAMALARA YANIT

Venezuela yönetiminin “narko terörist bir devlete dönüştüğü” iddialarını reddeden Rodriguez, “Simon Bolivar ve Hugo Chavez’in asil halkını uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlamaya kalkışmaları büyük bir sahtekarlık ve ahlaksızlıktır. Bu, tarihin en büyük yalan ve iftiralarından biridir. Venezuela, biliyorsunuz, yalnızca kendi ülkemiz için değil, dünyanın halkları için de barışın ve umudun halkıdır.” diyerek durumu açıkladı.

ABD’NİN ASKERİ HAREKETLERİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla etkin kullanılmasını talimatını vermişti. ABD hükümeti, 8 Ağustos’ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun tutuklanmasına ilişkin bilgiye karşılık ödülü 25 milyondan 50 milyona yükselttiğini duyurdu. Maduro’nun, ABD tarafından uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu “Cartel de los Soles” lideri olduğu iddia ediliyor. ABD Hazine Bakanlığı, “Cartel de los Soles”i 25 Temmuz’da Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist olarak tanımlamıştı. Trump’ın talimatıyla, Venezuela açıklarına gönderilen 7 savaş gemisi ve bir denizaltı bölgeye ulaşmaya başladı. Maduro, 18 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, “Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk, Venezuela’nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika’nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır.” ifadelerini kullandı.