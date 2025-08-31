Delcy Rodriguez Uyardı: ABD Uzak Dursun

DELCE RODRIGUEZ’DEN ABD’YE UYARI

Venezuela’nın Devlet Başkanı Yardımcısı ve Petrol Bakanı Delcy Rodriguez, Amerika Birleşik Devletleri’ne, ülkesinin kıyılarından ve topraklarından uzak durması gerektiğini belirtti. Rodriguez, Carabobo eyaletinde gerçekleştirdiği açıklamalarda, ABD hükümetinin Karayip Denizi’ne savaş gemileri göndererek düşmanca davranışlarda bulunduğunu ifade etti.

ABD’NİN NİYETLERİNE ELEŞTİRİ

Rodriguez, “Kendi sorunlarınızı çözün ve kıyılarımızdan, Venezuela topraklarından uzak durun. ABD, Güney Amerika ülkesine saldırmaya kalkışırsa, Venezuela onların en büyük kabusu olacaktır” diye konuştu. Ayrıca, ABD’nin Venezuela’nın enerji kaynaklarına el koyma niyetinde olduğunu öne sürerek, “Çok net bir şekilde anlamaları gerekiyor; ABD, doğayı sömüren emperyalist ve yayılmacı bir düzenin ürünü olan bir ülkedir. Diğer ülkeleri kendi kolonileri gibi görüyor” şeklinde yorumlarda bulundu.

BARŞ VE UMUT VURGUSU

Rodriguez, Venezuela’nın sadece kendi ülkesinin değil, dünya halklarının barışı ve umudu için önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. “Bugün sosyal, ekonomik ve siyasi açıdan korkunç sorunlar yaşıyor” diyen Rodriguez, uluslararası toplumun bu durumu göz önünde bulundurması gerektiğini vurguladı.