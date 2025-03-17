Dele Alli’den Şok Edici Geri Dönüş

DELE ALLİ’NİN DÖNÜŞÜNDE ŞOK ANLAR

Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra uzun bir süre futboldan uzak kalan Dele Alli, devre arasında İtalya Serie A ekiplerinden Como’ya transfer oldu. 2 yıl aradan sonra yeşil sahalara geri dönen Alli, oynadığı ilk maçta şok bir olay yaşadı.

MİLAN MAÇINDA KIRMIZI KART

Serie A’da Milan ile karşılaşan Como’da Dele Alli, 81. dakikada oyuna girdi ve 90. dakikada rakibine yaptığı faul neticesinde direkt kırmızı kart gördü. Bu durum, futbolcunun sahayı terk etmesine neden oldu. Como, İtalya Serie A’nın 29. haftasında oynadığı maçta 2-1 mağlup ayrıldı.

Dele Alli, son resmi maçına 26 Şubat 2023 tarihinde Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmada çıktı. Yaklaşık 2 yıllık bir aradan sonra Como formasıyla Milan karşısında sahalara geri dönmüştü. 28 yaşındaki futbolcu, 2022-2023 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş’ta forma giymiş, burada 15 maçta 3 gol atmıştı. Alli, devre arasında Como’ya 1 yıl opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık bir sözleşme imzaladı.