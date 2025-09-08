Dele Alli Yeniden İngiltere’ye Dönüyor

DELE ALLI INGİLTERE’YE DÖNÜYOR

Geride kalan yıllarda Süper Lig kulübü Beşiktaş’ta forma giyen İngiliz orta saha oyuncusu Dele Alli, İngiltere’ye dönme hazırlığında. Premier League’de önemli bir döneme imza atan Dele Alli, Serie A ekibi Como’dan ayrıldıktan sonra boşta kalmıştı. Son gelen bilgilere göre, 29 yaşındaki oyuncu yeniden İngiltere’de mücadele edecek.

PREMİER LİG TAKIMLARI DEVREDE

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, birçok Championship takımı, Premier Lig’e çıkmak için Dele Alli’yi kadrosuna katma konusunda harekete geçmiş durumda. Bu takımlardan birinin, yıldız oyuncuyu transfer ederek imza attıracağı ifade ediliyor.

Yaz aylarında Como’ya transfer olan Dele Alli, burada yalnızca 1 maçta forma şansı bulmuştu. Oynadığı tek maçta sadece 10 dakika sahada kalan oyuncu, bu süre zarfında kırmızı kart görerek karşılaşmadan diskalifiye oldu.