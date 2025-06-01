Deli Bal Azı Şifa, Fazlası Tehlike

Deli Balın Özel Doğası

Karadeniz’in yüksek bölgelerinde mayıs ve haziran aylarında açan orman gülü çiçeğinden üretilen ve halk arasında “deli bal” diye anılan özel bal türü, yalnızca dört yılda bir hasat ediliyor. Antibiyotik etkisiyle birçok hastalığa şifa kaynağı olduğu bilinen deli bal, ölçüsüz ve yanlış tüketildiğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Giresun’un Güce ilçesine bağlı Boncukçukur köyünde, geleneksel yöntemlerle üretilen deli bal, yöre halkı tarafından önemli bir şifa kaynağı olarak değerlendiriliyor.

Üretim Yöntemi ve Geleneği

Köyde üçüncü kuşak bal üreticisi olan Cabir Fazlı, “Orman gülü çiçeğinden elde edilen bu bal, doğal bir antibiyotiktir. Her yıl olmamakla birlikte genellikle mayıs ayının 15’inden itibaren hasat başlar. Yörede ‘çardak sistemi’ adı verilen yöntemle üretilen deli bal, arıların yaban hayvanlarından korunmasını sağlıyor. Bu sistem yaklaşık 500 yıldır uygulanıyor” diyor. Bu geleneksel üretim yöntemi, hem sağlığı koruyor hem de balın kalitesini artırıyor.

Şifalı Etkileri ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Deli balın sağlığa faydalarına dikkat çeken arıcılardan Ali Caman, “Halk arasında ‘komar’ olarak bilinen orman gülü bitkisinde yer alan ‘grayanotoksin’ maddesi, bala geçerek doğal antibiyotik etkisi oluşturuyor. Az miktarda tüketildiğinde etkili bir şifa kaynağıdır. Özellikle bronşit, tansiyon ve şeker hastalarının bu baldan fayda gördüğüne bizzat şahit oldum. Ancak unutulmamalıdır ki azı karar, çoğu zarar; fazla tüketildiğinde ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor” ifadelerini kullanıyor. Bu nedenle deli balın ölçülü bir şekilde tüketilmesi gerektiği üzerinde duruluyor.

Nadir Üretim Süreci

Deli balın dört yılda bir üretildiğini belirten bal üreticisi Şenol Türedi, “Bu bal her yıl üretilebilen bir ürün değil. En son dört yıl önce verim alınabildi. Deli bal, orman gülü, taflan ve kestane bitkilerinin birleşimiyle oluşuyor. Ancak bu bitkiler her yıl aynı anda çiçek açmadığı için üretimi oldukça nadirdir. Özellikle tansiyon düşürücü etkisiyle bilinen deli bal, tüm faydalarına rağmen mutlaka ölçülü tüketilmelidir” diyor. Bu durum, deli balın değerini artıran bir özelliği olarak öne çıkıyor.