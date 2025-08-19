Deli Deli Küpeli, Mizahi Bir Film

1986 YAPIMI DELİ DELİ KÜPELİ FİLMİ

Deli Deli Küpeli, 1986 yılında çekilmiş bir yapım olarak mizahi üslubuyla hem güldüren hem de düşündüren film kategorisinde önemli bir yere sahiptir. Adalet ve düzen kavramlarına farklı bir bakış açısı sunan film, Yeşilçam klasiklerinden biri olmayı başarmıştır. Deli Deli Küpeli filmi, oyuncu kadrosu, çekildiği mekan ve işlediği konu itibarıyla günümüzde de sürekli ilgi görmektedir. Usta oyuncu kadrosu ve verdiği toplumsal mesajlarla dikkat çeken film, Kemal Sunal hayranları arasında en sevilen yapımlar arasında sayılmaktadır.

FİLM KİMYASI VE KONUSU

Deli Deli Küpeli’nin konusu, akıl hastanesinden kaçan iki bireyin bir kasabaya düşmesi ile başlıyor. Kasaba halkı, bu iki kişi için kaymakam ve hâkim olduklarını düşünmektedir. Filmde, kasabanın tefecileri, karaborsacıları ve eşkıya baskısına karşı bu “deli kaymakam” ile “deli hâkim” birlikte bir mücadele veriyor. Mizahi anlatımı sayesinde, adaletsizliğe karşı koyma çabası sahneleniyor. Film, izleyicilere eğlenceli olduğu kadar düşündürücü mesajlar da sunuyor.

OYUNCU KADROSU VE ÇEKİM YERİ

Deli Deli Küpeli’ndeki başlıca oyuncular arasında Kemal Sunal, Melike Zobu, Yaman Okay, Reha Yurdakul, Haktanır Yavuzer Çetinkaya, İhsan Yüce ve Sırrı Elitaş gibi isimler yer alıyor. Bunların yanı sıra, Renan Fosforoğlu, Şükrü Fatoş Sezer, Çengi Afet Uluer, Süer, Erol Özkök, Hakkı Kıvanç ve Hakkı Üstün gibi pek çok yetenekli oyuncu da filmde rol alıyor. Film, Bolu’nun Elmalık köyünde çekildi ve 1986 yılı içerisinde vizyona girmiştir.