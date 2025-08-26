Delice Tuzu, Doğal Yöntemlerle Üretiliyor

DOĞAL TUZUN BAŞARISI

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde, baba ve kızı tarafından 2017 yılında kurulan işletme, doğal yöntemlerle ürettikleri tuzu dünya çapında tanıtmaya başladı. Yerin bin 300 metre derinliğinden çıkarılan bu tuz, 84 mineral zenginliği ile birçok ülkeye ihraç ediliyor. Delice tuzu, hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarda dikkat çeken bir başarıya imza attı. Bu doğal tuz, kırmızı topraktaki mineralleri bünyesine alarak, tamamen doğal yöntemlerle üretiliyor.

İHRACAT BAŞARILARI

Yerin 1300 metre derininden elde edilen sıvı tuz, güneş ışığıyla kristalleştirilerek hazırlanıyor. Tuz, magnezyum ve potasyum gibi mineralleri içeriyor. Yurt içinde ve dışında yoğun talep gören bu tuz, ABD, Almanya, Rusya gibi ülkelerde sofralarda yerini alıyor. Delice tuzunun sıvı formu da hem iç hem de dış pazarda beğeni topluyor. Mayi Tuz Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Güzyukarı, Delice tuzunun tamamen doğal olduğunu, uluslararası pazarda da büyük ilgi gördüğünü belirtiyor. Güzyukarı, “İtalya’da ‘lezzet etiketi’ ödülü aldık. İhracat yaparak tuzlarımız beğeniliyor” diyor.

DOĞALLIĞA ÖNEM

Güzyukarı, tuzun sıvı halde bin 300 metre derinlikten çıktığını ve mineral bakımından oldukça zengin olduğunu aktarıyor. Tuzun doğallığının vurgulandığı süreçte, ilişkili havuzlarda kristalleştirildiğini, kimyasal madde kullanılmadığını ve bu ürünün tüm mineral ihtiyacını karşılayacak zenginlikte olduğunu söylüyor. Sibel Güzyukarı ise, bu tuzun dünya standartlarının üstünde olduğunu araştırma sonuçlarıyla gördüklerini açıkladı. Coğrafi işaret tescili aldıklarını ve bu standartları artırmak istediklerini ifade ediyor.

Ürün çeşitliliğine de değinen Güzyukarı, sadece katı tuz değil, sıvı tuz ve farklı kullanım alanları için üretimler gerçekleştirdiklerini aktarıyor. Yurt dışındaki yayılma süreçlerini de sürdüreceklerini belirten Güzyukarı, Amerika’da başlayan satışların yanı sıra Almanya’daki yapılacak yeni adımlar hakkında bilgi veriyor. Rusya’da daha çok satış noktasına ulaşmayı hedeflediklerini ve Dubai ile Katar gibi Orta Doğu ülkelerine açılmayı planladıklarını belirtiyor.

ÜLKEMİZE DEĞER KATMA ARZUSU

Babasıyla birlikte çalışmanın kendisi için büyük bir onur kaynağı olduğunu ifade eden Sibel Güzyukarı, babasının ülkesine katma değer sağlama isteğinden etkilendiğini ve bu hedef doğrultusunda ilerlediklerini belirtiyor. Bu süreçte ülkesinin ekonomisine pozitif katkı sağlamaktan duyduğu gururu dile getiriyor.