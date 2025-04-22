Delice ve Çorum Arasında Tren Projesi Devam Ediyor

YÜKSEK HIZLI TREN HATTININ İNŞASI DEVAM EDİYOR

Delice-Çorum arasındaki yüksek hızlı tren hattının inşaatı, yaklaşık 75 milyar lira bütçeyle devam ediyor. Projenin 2029 yılı sonunda tamamlanması planlanırken, hattın saate 200 kilometre hızla çalışacağı ifade ediliyor. Güzergah üzerinde toplamda 5 istasyon ve 1 sayding yer alacak. Çorum-Dlice bağlantısını sağlayacak olan bu yüksek standartlı demiryolu projesinde inşaat süreci aktif olarak sürdürülüyor.

PROJE HARCMALARI VE YATIRIMLAR

Projenin toplam maliyeti 75 milyar lira olarak belirlenirken, bin 800 iş günü süreceği öngörülüyor. Hattın güzergahında; Kırıkkale-Delice yolcu ve yük istasyonu, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi yük istasyonu, Sungurlu yolcu istasyonu, Çorum yük istasyonu ve şehir merkezine 700 metre mesafede yer alacak olan Çorum yolcu istasyonu olmak üzere toplam 5 istasyon bulunacak.

KAMU YATIRIMLARINDA ARTIŞ

Çorum Valisi Ali Çalgan başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda, 2025 yılı kamu yatırımları hakkında bilgi verildi. Vali Çalgan, 2025 yılı itibarıyla toplam 291 projenin yürütüldüğünü ve bu projelerin toplam tutarının 122 milyar lira olduğunu belirtti. Yılı içinde yapılan harcamanın 640 milyon lira olduğunu ifade eden Vali Çalgan, 2025 yılı için ayrılan ödeneğin 13,7 milyar lira olduğunu, bunun 4 milyar lirasının Devlet Demiryolları’na tahsis edildiğini söyledi.

PROJE DETAYLARI VE HIZ HEDEFİ

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü Yapım Dairesi Başkanlığı Altyapı Yapım Şube Müdürü Nejdet Kocaman, projeye ilişkin ayrıntıları paylaştı. Kocaman, demiryolu hattının saatte 200 kilometre hızla çalışacak şekilde tasarlandığını ve projenin 2029 yılı sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini aktardı. Ayrıca, hat üzerinde bulunan 5 istasyon ve 1 saydingin Kırıkkale-Delice yolcu ve yük istasyonu, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi yük istasyonu, Sungurlu yolcu istasyonu, Çorum yük istasyonu ve Çorum yolcu istasyonu olduğunu vurguladı. Kocaman, kent içi ulaşımda kolaylık sağlayacak olan Çorum yolcu istasyonunun yanı sıra, şimdiden 225 bin metreküp ariyet kazısının tamamlandığını ve hattın farklı noktalarında sondaj çalışmalarının sürdüğünü belirtti.