Deliha 2 Filmi Televizyona Geliyor

İZLEYİCİLERİ YENİDEN BULUŞTURAN DELİHA 2

Deliha 2 filmi, beyaz perdedeki başarılarının ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bu film hakkında “Deliha 2 konusu nedir, Deliha 2 oyuncuları kimler ve Deliha 2 özeti” gibi sorulara yanıt arıyoruz. İlk filmi Deliha, Hakan Algül’ün yönetmenliğinde 14 Kasım 2014’te vizyona girmiştir. Çekimleri İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirilen film, İstanbul’un birçok ilçe ve semtinde, ayrıca İzmir’in Şirince ve Selçuklu bölgelerinde de hayata geçirilmiştir. Filmin ana karakteri olan Zeliha, saf, temiz kalpli ve hayata deli dolu bir şekilde yaklaşan biridir.

Zeliha, bir gün arkadaşlarıyla birlikte fal baktırmaya gittiğinde hayatının aşkını yakında bulacağını öğreniyor ve hayatını bu bilgi etrafında şekillendirmeye başlıyor. Aynı gün, mahallede bir fotoğrafçı dükkanı da açılıyor. Deliha karakterini başarılı bir şekilde “Gupse Özay” canlandırıyor. Gupse Özay, 30 Temmuz 1984’de İzmir’de dünyaya gelmiş, Çerkes kökenli bir ailenin bireyi olarak tanınmaktadır. Çerkesçe ismi “canımın içi” anlamını taşımaktadır. Eğitimi Ege Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nde gerçekleşmiştir. Üniversite yıllarında, dostlarıyla çektiği Yaman Yaşamışım isimli belgeselle ödül almıştır.

Gupse Özay, kariyerinin başlarında çeşitli yapım şirketlerinde, magazin dergilerinde ve dizi setlerinde yer alırken, reklamlarda yazarlık yapmıştır. Dizi sektörüne geçmesiyle birlikte, önce birkaç dizi denemesi yapmıştır. Arkadaşlarıyla hazırladığı psikolog skeçleri sonucunda Yalan Dünya dizisinde rol kapmıştır ve dizideki Nurhayat karakteri ile izleyicinin karşısına çıkmıştır. Aynı zamanda bir araba firmasının reklamında da yer almıştır. Gupse Özay, yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı ve senaryosunu kendisinin yazdığı ilk sinema filmi Deliha’da Zeliha karakteriyle ekranlara gelmiştir.

Oyunculuğu ile dikkat çeken Gupse Özay, 8 Nisan 2016’da Küçük Esnaf filminde Burcu karakterine hayat verirken, 2 Aralık 2016’da Görümce filminde hem ana karakteri canlandırmış hem de senaryosunu yazmıştır. 31 Ocak 2020’de vizyona giren Eltilerin Savaşı filminde hem yazarlık yapıp hem de oyunculuk göstermiştir.

GUPSE ÖZAY’IN FİLMOGRAFİSİ

Gupse Özay’ın rol aldığı yapımlar şöyle sıralanabilir:

– Yalan Dünya (2012-2014) – Nurhayat

– Deliha (2014) – Zeliha (aynı zamanda senaryosunu yazdı)

– Ters Yüz (2015)

– Üzüntü (Seslendirme)

– Küçük Esnaf (2016) – Burcu

– Görümce (2016) – (aynı zamanda senaryosunu yazdı)

– Tatlım Tatlım (2017)

– Tatlım Deliha 2 (2018) – Zeliha (aynı zamanda senaryosunu yazdı ve yönetti)

– Eltilerin Savaşı (2020) – Sultan (aynı zamanda senaryosunu yazdı)

Deliha 2’nin zengin kadrosunda Gupse Özay’ın yanı sıra Derya Alabora, Cihan Ercan, Barış Arduç, Zeynep Çamcı, Hülya Duyar, Cenk Durmazel, Korhan Herduran, Jeyan Tözüm ve Feriha Eyüboğlu gibi isimler de yer alıyor. Bu film, eğlenceli hikayesiyle izleyicileri yeniden ekrana bağlıyor.