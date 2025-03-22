Delikurt, One Championship’te Tarihe Geçti

Nefise Delikurt’un Tarihi Zaferi

Kamboçya’da gerçekleştirilen ve dünya çapında önemli bir spor organizasyonu olan One Championship’e katılan ‘Ringlerin kurdu’ Nefise Delikurt, Brezilyalı rakibini yenerek bu platformda galibiyet kazanan ilk Türk kadını unvanını elde etti. Aydın’ın başarılı sporcusu, Türkiye’yi birçok uluslararası şampiyonada temsil ederek elde ettiği birinciliklerle tanınıyor. Delikurt, Kamboçya’daki bu organizasyonda adını tarihe altın harflerle yazdırmayı başardı.

Dünya Kadınlar Günü’nde İki Maç Birden

2002 yılında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ringe çıkarak bir günde 2 maç yapan Delikurt, tecrübeli rakiplerini yenerek Kamboçya Dövüş Kraliçesi unvanını kazanmış ve ‘Ejder Tacı’nı elde etmişti. Son olarak 21 Mart’ta One Championship’te ringe çıkarak Brezilyalı rakibini geçmeyi başardı. Bu zaferle birlikte, Nefise Delikurt, One Championship ringlerinde galip gelen ilk Türk kadını olarak tarihe adını yazdırdı.

Hayallerini Gerçekleştiriyor

Galibiyetinin Türk devletlerine ve milletine adandığını vurgulayan Nefise Delikurt; “One Championship gibi dünyanın en büyük organizasyonlarından birinde yer aldığım ve maçımı kazandığım için çok mutluyum. Burada olmak neredeyse tüm dövüşçülerin hayali, bunun farkındayım. Ben çok zor bir geçmişe sahip bir kadın olarak, hayallerimi gerçekleştirme yolunda emin adımlarla ilerliyorum ve her geçen gün hayallerimi hedeflerim haline çevirebiliyorum” şeklinde konuştu. İhtiyacımız olan gücün içinizde olduğunu ifade eden Delikurt, “Başarı kaçınılmaz olacaktır” dedi.

Antrenörünün Gururu ve Destek Mesajı

Nefise’nin maçlarının zorlu geçtiğini ancak kazanacağına emin olduğunu belirten antrenörü Murat Delikurt, “Böyle bir organizasyona sporcu verebilmek, antrenör olarak görev alabilmek çok gurur verici. Büyük organizasyonda Türkiye’den kendi sporcusunun arkasında ringe çıkan ilk antrenör olduğumu bilmek mutluluk verici” açıklamasında bulundu. Maçların sert geçtiğini, Nefise’nin kısa sürede 3 maç yapıp üçünü de kazandığını aktaran Murat Delikurt, Türk sporuna böyle bir sporcunun katkı sağlamasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Nefise Delikurt’un başarısı, Türk kadın sporcularının gücünü bir kez daha ortaya koyuyor ve Türk sporuna önemli bir katkı sağlıyor.