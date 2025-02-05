Delil Aysal’a Verilen Ceza Onandı

CEZA HUKUKUNDA KARARIN GEREKÇESİ

İzmir’de meydana gelen bir cinayet davasında, taksici Oğuz Erge’yi tabancayla öldüren ve cep telefonuyla kulaklığını gasbeden Delil Aysal’a verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl 8 ay hapis cezası, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24’üncü Ceza Dairesi tarafından onaylandı. Mahkeme, yerel mahkemenin verdiği kararın usul ve esasa uygun olduğunu belirtti ve herhangi bir eksiklik tespit edilmediğini vurguladı. Olay, 1 Şubat’ta Gaziemir ilçesinde gerçekleşti.

OLAYIN SEYRİ VE GÜVENLİK KAMERALARI

Maskeli bir şekilde taksiye binen Delil Aysal, taksici Oğuz Erge’den çeşitli adreslere gitmesini istedi. Daha sonra yanındaki tabancayı çıkararak Oğuz Erge’yi yaraladı ve ardından onun cep telefonunu ve kulaklığını gasbedip kaçtı. Sağlık ekipleri, olayın ardından hemen olay yerine geldi ve yaralı taksici, hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Oğuz Erge hayatını kaybetti. Olayın ardından polis, 70 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Delil Aysal, kaçtığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

İDDİANAME VE SAVUNMA

Delil Aysal hakkında hazırlanan iddianamede, ‘nitelikli kasten öldürme’, ‘nitelikli yağma’ ve ‘ruhsatsız silah taşıma’ suçları için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Aysal, ifadesinde yaşadığı sıkıntılardan dolayı bunalımda olduğunu, olayın bir anlık sinirle gerçekleştiğini belirterek, “Taksiciye ait telefonu alarak ‘kızım’ adıyla kayıtlı numarayı arayıp durumu anlattım. 112’yi aramadım” dedi.

MAHKEME HEYETİNDEN VERİLEN CEZA

Davanın karar duruşması 8 Mart 2024’te yapıldı. Mahkeme, Delil Aysal’ı nitelikli öldürmeden ağırlaştırılmış müebbet, nitelikli yağmadan 14 yıl 10 ay ve ruhsatsız silah taşıma suçundan da 2 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Verilen cezada herhangi bir indirim yapılmadı.

İSTİNAF MAHKEMESİ VE SONRASI

Aysal’ın avukatı, mahkemenin kararına itiraz etti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24’üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında herhangi bir hukuka aykırılık olmadığını belirtti ve Aysal’ın tahliye talebini reddetti. Aynı zamanda, karara itiraz etme yolunun açık olduğu kaydedildi.