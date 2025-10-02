Delta Uçakları LaGuardia Havalimanı’nda Çarpıştı

ΔELTA UÇAKLARININ ÇARPIŞMASI

Delta Hava Yolları tarafından yapılan açıklamada, LaGuardia Havalimanı’nda iki Delta uçağının hareket halindeyken çarpıştığı bilgisi verildi. Gece saatlerinde gerçekleşen bu olayda, North Carolina seferinden dönen bir uçağa, Virginia eyaletine uçmak üzere piste doğru ilerleyen diğer uçağın çarptığı belirtildi. Çarpışmanın kanat bölgesinde büyük tahribat oluşturduğu ifade edildi.

SOSYAL MEDYADA GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde, Virginia seferi için piste doğru hareket eden uçağın kokpit camının tamamen kırıldığı ve burun kısmında ağır hasarın oluştuğu gözlemlendi. Kazada bir uçuş görevlisinin hafif yaralandığı bildirildi. Hava yolu firması, yolculardan özür dileyerek olayla ilgili bir inceleme başlatıldığını açıkladı.

KAZANIN NEDENİ AÇIKLANDI

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) yaptığı açıklamada, kazanın nedeninin pilotların geçiş üstünlüğü kuralına uymaması ve FAA’nın talimatlarına riayet edilmemesinden kaynaklandığını vurguladı. Olayın detaylarıyla ilgili araştırma devam ediyor.