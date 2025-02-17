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DEM Heyeti Neçirvan Barzani ile Buluştu

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DEM PARTİ’DEN HEYET AÇIKLAMASI

DEM Parti, Irak’ın Erbil kentine giden heyetleri hakkında bilgi verdi. Yapılan açıklamada, “DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcümüz Berdan Öztürk, milletvekillerimiz Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Mehmet Kamaç ile Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından oluşan heyetin Kürdistan Bölgesel Yönetimi temasları sürüyor” denildi. Bugün de heyetin Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldiği belirtildi. Görüşmenin yaklaşık 1 buçuk saat sürdüğü bildirildi.

GÖRÜŞMELER HAKKINDA BİLGİLER

Açıklamada, heyetin terör örgütü elebaşı Öcalan ile yapılan görüşmelere dair bilgilendirmede bulunduğu ifade edildi. Aynı zamanda Barzani’nin süreçle ilgili görüş, öneri ve düşüncelerinin alındığı bilgisi aktarıldı. Heyetin yarın Süleymaniye’ye geçerek YNK Lideri Bafil Telabani ve Kubat Telabani ile görüşeceği vurgulandı.

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Dem Heyeti Barzani ile Buluştu

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