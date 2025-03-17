Dem Heyetinin MHP Ziyareti Tamamlandı

DEM PARTİ İMRALI HEYETİ GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

DEM Parti İmralı heyeti, siyasi temaslarına Meclis’teki parti turlarıyla yeni bir hafta başlatarak devam ediyor. Bugün gerçekleştirilecek olan iki önemli görüşmeden ilki MHP ile yapıldı. DEM Parti İmralı heyeti, saat 11.00’de MHP grubunu ziyaret etti ve bu görüşme bir saat sürdü. Görüşmenin ardından, heyet adına gazetecilere açıklamalar yapıldı.

GÖRÜŞMEDE EŞ GENEL BAŞKANLAR YER ALDI

DEM Parti heyeti, MHP ile ilgili süreci tartışmak amacıyla bir araya geldi. Konuşan Tülay Hatimoğulları Oruç, “MHP ile gelişen süreçle ilgili görüşmemiz gerçekleşti. Detaylı açıklamamızı gün içinde paylaşacağız. MHP heyetine teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi. Bunun yanı sıra, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın görüşmenin yararlı geçtiğini belirtti. Görüşmeye katılanlar arasında Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan ve Gülistan Koçyiğit de yer aldı. MHP’nin tarafında ise Faruk Aksu ve Feti Yıldız konukları karşıladı.

BAHÇELİ’DEN ÖNEMLİ MESAJLAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, görüşmeye katılmadı; ancak öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, “Terörle varılacak hiçbir yer, erişilecek hiçbir menzil yoktur.” ifadesini kullandı. Ayrıca, “DEM Parti heyetinin siyasi partilerle bir program çerçevesinde görüşmesi, terörsüz Türkiye mücadelesine destekleri takdire şayandır.” açıklamasında bulundu. Bahçeli, terör olaylarını kalıcı olarak sona erdirmenin vaktinin geldiğini vurguladı.

AK PARTİ VE DEM PARTİ’YE AİT AÇIKLAMALAR

Kanal 7 yayınına katılan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, görüşmeden önce önemli mesajlar verdi. Güler, sürecin ilerleyişinin hükümetin belirlediği hedefler doğrultusunda olduğunu belirtti. Tuncer Bakırhan ise karşılıklı diyalog olması gerektiğini ve bu tür görüşmelerin eksiklik olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte DEM heyeti ile bir araya geleceğini belirtmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME RİCASI

Gözler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın DEM heyetiyle yapacağı görüşmeye çevrilmiş durumda. Erdoğan, “görüşürüm” mesajını vermesine rağmen, DEM Parti randevu talep etti. Heyette yer alan Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı’nın Meclis’te Sırrı Süreyya Önder ile yaptığı görüşmede, “Bu görüşmeyi bayramdan sonra yaparsak daha iyi olur, çünkü bazı hazırlıklarımız var.” dediğini aktardı.