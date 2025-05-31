Dem Parti, 10. Yargı Paketini Eleştirdi

DEM PARTİLİ MİLLETVEKİLLERİ ELEŞTİRİLERDE BULUNUYOR

DEM Parti’li milletvekilleri, “10. Yargı Paketi” olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne yönelik eleştirilerde bulundu. DEM Parti Adalet Komisyonu üyeleri, Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, Van Milletvekili Zülküf Uçar, DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki ve DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Meclis’te yaptıkları basın toplantısında bu konuyu gündeme taşıdı.

Paket, Siyasi Süreçle Uyuşmuyor

DEM Parti’li Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Adalet Komisyonunda ele alınan teklifin mevcut siyasi sürece uygun bir şekilde hazırlanmadığını belirtti. Ayan, “Buna rağmen partimizin defalarca yapmış olduğu görüşmelerde paketin kapsamının genişletilmesi, demokratikleştirilmesi ve eşitlikçi bir hale getirilmesi için yaptığımız öneriler kabul edilmemiş, değişiklikler maalesef ki yapılmamıştır.” ifadelerini kullandı. Ayrıca Ayan, teklifin eşitlikçi, adil ve hukuka uygun olmadığını savunarak, “Paket, Anayasa’ya aykırı, hukuki öngörülebilirlikten uzak, keyfi ve ayrımcı düzenlemeler içermektedir. Geçmiş infaz değişikliklerinden kaynaklı mağduriyetler giderilmemiştir.” dedi.

Halkın Taleplerine Yanıt Verilmiyor

Ayan, halkın yıllardır beklediği düzenlemelerin kapsam dışı bırakıldığını belirtirken, ağır hasta mahpusların konutta infazıyla ilgili mevcut İnfaz Kanunu’ndaki düzenlemelere dair önerilerini de sıraladı. Ayan, “Ağırlaştırılmış müebbetlere getirilen istisnanın teklif metninden çıkarılması önergesini sunacağız. Yine ağır hasta mahpuslarla ilgili muğlak ve keyfi ifadelerin yer aldığı maddelerin çıkarılmasını isteyeceğiz.” açıklamasında bulundu. Kadın, çocuk ve yaşlılar için belirlenen özel infaz usullerinin siyasi mahpusları dışlamaması gerektiğini ifade eden Ayan, bu konudaki önerilerini de komisyona sunacaklarını duyurdu.

Değişiklik İçin Geç Kalınmamalı

Ayan, önerilerinin dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak, “Komisyonun ve iktidar vekillerinin, halkın eşitlik ve adalet taleplerine kulak vermesi gerekiyor. Çoğulcu, çözümcü ve demokratik şekilde bu önerilerimizin dikkate alınması için geç kalınmamalı.” dedi. Teklif hakkında eleştirileri yüksek sesle dile getireceklerini belirten Ayan, değişikliklerin hem komisyon çalışmasında hem de Genel Kurulda yapılabileceğini ifade etti.