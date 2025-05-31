Dem Parti Adalet Komisyonu Açıklama Yaptı

Dilan Kunt Ayan’dan Basın Açıklaması

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Ayan, “Başta ağır hasta mahpusların konutta infazıyla ilgili infaz kanununun 110 maddesi 3. fıkrasında yapılan düzenlemede ağırlaştırmış müebbetlere getirilen istisnanın teklif metninden çıkarılması önergesini sunacağız. Yine ağır hasta mahpuslarla ilgili toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmamak şeklinde muğlak, keyfi ve yeni ürettikleri bu maddenin çıkarılmasını isteyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yargı Paketi Eleştirisi

Ayan, “Partimizin defalarca yapmış olduğu görüşmelerde paketin kapsamının genişletilmesi, demokratik değiştirilmesi ve eşitlikçi bir hale getirilmesi için yaptığımız öneriler kabul edilmemiş, değişiklikler maalesef ki yapılmamıştır. Onuncu yargı paketi de daha önce çıkarılmış dokuz yargı paketinin bir devamı olarak halktan, hukuktan mağdur kesimlerden yükselen çağrılara kulak tıkayan bir anlayışla hazırlanmıştır” dedi. Ayan, bunun adil, eşitlikçi ve hukuka uygun bir paket olmadığını vurguladı.

Cezaevleri Durumu ve İnsan Hakları

Ayan, “Özellikle infaz düzenlemelerinde yapılan değişiklikler on binlerce mahpus ve aileleri için derin bir hayal kırıklığı oluşturduğu açıktır. Siyasi mahpuslara, hasta mahpuslara cezaevinde sistematik ayrımcılığa maruz kalanlara dönük gerekli iyileştirmeler yer almamaktadır” şeklinde devam ederek, mevcut eşitsizliklerin daha da derinleştiğini dile getirdi. “Adalet duygusu bir kez daha siyasal hesaplara feda edilmiştir. Bugün Türkiye’de bir adalet krizi yaşanıyor” dedi. Ayan, Türkiye’nin cezaevlerindeki kişi sayısının 403 bini aştığını belirterek, mevcut durumun insan onurunu ve temel hakları hiçe sayan bir düzeni gözler önüne serdiğini ifade etti.

Çözüm Talepleri

Ayan, başta hasta mahpuslara şartsız ve ayrımsız olarak tahliye ve tedavi imkanlarının sağlanmasını beklediklerini belirtti. Ayrıca, “2020 tarihli ayrımcı infaz yasasından dışlanan siyasi mahpuslar için eşitlik bekliyoruz. Keyfi ve ayrımcı infaz rejiminden kurtulmak herkes için hukuka uygun, öngörülebilir ve adil bir infaz sistemine katkı sağlayacak düzenlemeler bekliyoruz” diye konuştu. Ayan, ayrıca çeşitli öneriler sunarak infaz düzenlemelerinde gereken iyileştirmelerin yapılmasını talep ettiğini vurguladı.