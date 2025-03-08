Dem Parti, AK Parti ve MHP’yi Ziyaret Edecek

DEM PARTİ SİYASİ PARTİLERLE GÖRÜŞMELERE BAŞLIYOR

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti), terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısının ardından siyasi partilerle görüşme sürecine başlıyor. Dem Parti’nin Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, gerçekleştirecekleri ziyaretlerde konuya ilişkin bilgi aktaracak.

İLK ZİYARET EMEP VE CHP’YE

Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, 10 Mart saat 10.00’da Emek Partisi (EMEP) ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşme yapacak. Aynı gün saat 13.00’te Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’ni de ziyaret edecekler. Ayrıca, Dem Parti, 12 Mart saat 11.00’de Türkiye İşçi Partisi (TİP) ile Meclis’te bir araya gelecek.

MHP’YE ZİYARET 17 MART’TA GERÇEKLEŞECEK

Dem Parti, 17 Mart’ta MHP’yi de ziyaret edecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin rahatsızlığı nedeniyle görüşmeye katılıp katılmayacağı ise belirsiz durumda. Ayrıca, Dem Parti o gün AK Parti’yi de ziyaret etmeyi planlıyor.

ÖCALAN’IN ÇAĞRISIYLA SÜREÇ HIZLANIYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “terör eylemlerine son vererek lağvedilmesi” yönündeki çağrısı üzerine Abdullah Öcalan, PKK’nın kendini feshetmesi ve tüm grupların silahları bırakması gerektiğini ifade etti. Öcalan, “Sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı’nın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihî sorumluluğunu üstleniyorum” şeklinde açıklama yaptı. Ayrıca “Devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın” dedi.

Öcalan, barış çağrısına ek olarak, “Bu perspektifi ortaya koyarken, şüphesiz, pratikte silahların bırakılması ve PKK’nin kendini feshi, demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir” notunu paylaştı. Terör örgütü PKK Yürütme Komitesi, Öcalan’ın çağrısına katıldıklarını ve gereğini yerine getireceklerini duyurdu. Ayrıca, 1 Mart itibarıyla ateşkes ilan ettiklerini ve hiçbir silahlı gücün saldırı olmadıkça eylem yapmayacağını belirtti.