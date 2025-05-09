Dem Parti, Barış İçin Çağrı Yaptı

YENİ BİR SAYFA AÇILIYOR

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti), PKK’nın 5-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği ve silah bırakma ile örgütün feshi konularının ele alındığı kongre ile ilgili 8 maddelik bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “Yeni bir sayfa açılıyor” ifadesi kullanılarak barış ve demokratik siyasete vurgu yapılıyor.

ORTAK KEDERİMİZİ YÜREĞİMİZDE TAŞIYORUZ

Açıklamada, yaşamını yitiren tüm yurttaşlara saygı gösterilirken, “Ortak kederimizi yüreğimizde taşıyoruz” denildi. Barış sürecinde demokratik siyasetin ön plana çıkması gerektiği ifade edilerek, “Artık hiçbir genç ne dağda ne şehirde toprağa düşmesin” çağrısı yapıldı.

SÜRECE KATKILARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Abdullah Öcalan’a sürece katkılarından dolayı teşekkür edildi. Dem Parti, 85 milyon yurttaşın barışı koruma ve inşa etme sorumluluğu taşıdığını vurguladı. Bugün Türkiye, yakın tarihinin en önemli ve kritik eşiklerinden birine dair tarihi bir tanıklık içerisinde bulunuyor.