DEM Parti Başkanı Bakırhan: Öcalan’dan Tarihi Çağrı

DEM PARTİSİ EŞ GENEL BAŞKANI BU GÜNLERDE ÇAĞRI OLACAK DİYOR

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terörist başı Abdullah Öcalan’ın yakında bir çağrı yapmaya hazırlandığını ifade ediyor. Bakırhan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Öcalan’ın önümüzdeki günlerde tarihsel bir çağrı açıklayacağını belirtti. Partinin, bu çağrıyı desteklediklerini vurguladı.

15 ŞUBAT TAHMİNİ GÜNDEME GELİYOR

Öcalan’ın çağrısını hangi tarihte açıklayacağına dair, “Kenya’da yakalanıp Türkiye’ye getirildiği 15 Şubat’ta mı yapacak?” sorusu yöneltildiğinde Bakırhan, “15 Şubat mı bilmiyorum ama önümüzdeki günlerde çağrısı olacak” açıklamasında bulundu.

GENİŞ KAPSAMLI BİR ÇAĞRI BEKLENİYOR

Bu süreçte, Bakırhan, Öcalan’ın yapacağı çağrının silah bırakma çağrısı da dahil olmak üzere geniş kapsamlı olacağını ifade etti.